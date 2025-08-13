【
高原農業“種草”現場 兩岸經貿致富密碼
2025-08-13 14:29:03
參觀攆飯記生物科技（雲南）有限公司。（圖片來源：中國台灣網）
中評社北京8月13日電／據中國台灣網報導，近日，第13屆雲台會高原特色農業投資考察團40餘位台商深入玉溪市實地考察紅塔集團、貓哆哩集團、攆飯記、貢潤祥茶產業、麓椿撫仙湖特色民宿、峰芒生物、聖愛健康基地等代表性企業及撫仙湖生態區，親身體驗“有一種叫做雲南的生活”，尋求合作新機遇。
