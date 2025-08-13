國家發展改革委：支持海洋領域重大項目建設

中評社北京8月13日電／據新華網報導，國家發展改革委區域協調發展司副司長馬維晨在新華社13日推出的“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目中表示，國家發展改革委將統籌運用中央預算內投資等資金渠道支持海洋領域重大項目建設，強化重大科技基礎設施支撐，提升海洋科技自主創新能力。



“在‘十四五’海洋經濟發展規劃中，對海洋科技創新作了專章部署，將創新擺到了重要位置。”馬維晨說，近年來，中國海洋科技自主創新能力不斷提高，支持嶗山等國家實驗室建設，重組海洋領域全國重點實驗室，建設“科學”號海洋考察船等國家重大科技基礎設施。



值得一提的是，中國在海洋領域自主建造了一批“大國重器”。例如，第一艘國產電磁彈射航母福建艦下水，第一艘國產大型郵輪“愛達·魔都號”建成運營，大型LNG運輸船建造能力全球領先，中國集齊了船舶工業皇冠上的“三顆明珠”。



此外，“奮鬥者”號載人深潛器成功坐底馬裡亞納海溝，創造了10909米中國載人深潛紀錄。“深海一號”深水油氣平台在南海投產通氣。“夢想”號大洋鑽探船建成投運，具備全球海域無限航區作業能力，最大鑽探深度達11000米。



“這些第一、最大、最遠、最深都彰顯了我國海洋科技創新的重大突破，可以說科技創新對於海洋經濟高質量發展的支撐作用不斷顯現。”馬維晨說，也要看到，與建設海洋強國目標相比，中國在海洋科技方面仍有一些短板弱項。



他表示，下一步，國家發展改革委將結合海洋經濟發展“十五五”規劃編制，聯合有關部門進一步釐清海洋科技創新重點急需領域，完善政策體系，加快推動實現海洋科技高水平自立自強。