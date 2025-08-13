盧旺達總理闡述國家轉型戰略

中評社北京8月13日電／據新華社報導，盧旺達總理恩森吉永瓦12日在議會發表講話，介紹政府工作計劃，強調第二個國家轉型戰略是富有前瞻性的路線圖，旨在推動盧旺達加快實現“2050願景”。



這是恩森吉永瓦今年7月就任總理以來，首次公開報告政府工作情況。恩森吉永瓦介紹，戰略設定了多項重要目標，包括將農業生產力提高50%；貨物和服務出口收入預計到2029年達到73億美元，較2023年的35億美元實現大幅增長。此外，盧旺達將把私營部門投資提升至46億美元，國民儲蓄率提高至國內生產總值的25%以上，並力爭在2029年前將年度旅遊收入增至11億美元。



該戰略重點聚焦五大領域：促進就業、擴大出口、提升教育質量、降低兒童發育遲緩和營養不良率，以及加強公共服務水平。政府預計，2024年至2029年期間，盧國內生產總值年均實際增長率將達到9.3%，人均收入將從2023年的1040美元提升至1369美元。



恩森吉永瓦表示，該戰略與盧旺達“2050願景”高度契合，將助力盧旺達2035年實現躋身中等偏上收入國家目標，並於本世紀中葉邁入高收入國家行列，顯著提升民眾生活水平。



盧旺達第二個國家轉型戰略是一項涵蓋2024年至2029年的五年計劃，已於2024年8月23日由內閣正式批准。