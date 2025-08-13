自然資源部：確保“藍色增長極”持續發力

中評社北京8月13日電／據新華網報導，自然資源部海洋戰略規劃與經濟司司長古嫵在新華社13日推出的“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目中表示，自然資源部將統籌海洋資源開發和保護，確保高質量發展的“藍色增長極”持續發力。



“我們將持續加強空間規劃管控，在自然資源和國土空間規劃‘一張圖’中配置海域海島資源，推動要素保障提質增效，提高集約節約利用水平。”她說。



與此同時，持續加強陸海統籌、區域協同，強化流域海域聯動治理、跨區域生態聯防聯控，深化海洋生態預警監測體系、海洋災害綜合防治體系建設。持續加強科技創新，以技術突破降低生態代價。



古嫵表示，自然資源部還將持續利用法治與經濟手段，強化約束與激勵機制，建立健全海洋生態損害賠償制度和生態保護補償機制，加大“藍色金融”的支持力度。



據介紹，近年來自然資源部根據《全國國土空間規劃綱要（2021—2035年）》涉海要求，編制並實施海岸帶及近岸海域空間規劃，劃定海洋生態保護紅線，明確海洋生態空間和海洋開發利用空間布局，統籌優化重點用海活動分布安排。高效有序開發利用海洋資源，簡化、優化落地項目審批程序。嚴格管控新增圍填海，鼓勵海上風電深遠海布局。穩妥有序推進海域分層立體利用，探索賦予無居民海島使用權依法轉讓。加強綠色低碳技術創新，為海洋產業高質量發展注入新動能、塑造新優勢。



“目前，中央財政支持海洋生態保護修復重大項目將近200個，帶動全國整治修復海岸線近1780公里、濱海濕地超過79.5萬畝，新營造紅樹林也達到了13.8萬畝。”古嫵說，通過實施重點海域綜合治理攻堅戰，推進“藍色海灣”“和美海島”“美麗岸灘”的建設行動等，我國正在構建從山頂到海洋的保護大格局。