上海出台居委會能力提升三年行動計劃

中評社北京8月13日電／據央廣網報導，近日，上海市委社會工作部制定並正式實施《上海市居委會能力提升三年行動計劃（2025－2027年）》，旨在通過三年努力，全面增強居委會聯繫服務群眾、組織動員和解決問題三大核心能力，推動基層治理工作實現質的躍升。



《行動計劃》指導居村幹部靈活運用“線上＋線下”“錯峰入戶”等方式，構建“全域覆蓋、重點多訪、特情必訪”的分類走訪體系。確保每戶家庭每年至少一次主動聯繫，對特殊群體加大關懷頻次與精準度，主動介入幫扶。



《行動計劃》提出，積極倡導“近鄰”文化，引導制定“樓組公約”，深化樓組自治基礎。推動居民身邊事轉化為“社區議題”，善用“三會”制度強化民主協商。通過集中換屆選優配強隊伍、提高工作者屬地化率，並積極引導“小個專”及新就業群體融入社區，盤活圍墻內外資源破解停車難等頑疾。



在快速響應、破解治理難題方面，《行動計劃》提出，開設“小事快辦”專窗，打造短平快、全鏈條、智慧化的問題“發現－處置－反饋”閉環，力促“身邊小事不出社區”。同步啟動物業治理攻堅，推動業委會規範運作，提升服務透明度與市場化意識。完善社區應急動員機制，聚焦防汛防台、消防安全，加強預案演練與隱患整治。



下一步，市委社會工作部將全面推進《行動計劃》落地生根，扎實做好“四百”走訪、聯合接待、樓組自治等基礎工作，聚力破解物業治理等突出難題，最終實現“有事找居村”“小事不出社區”的暖心善治目標，讓超大城市治理的底板更牢、溫度更暖。