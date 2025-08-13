韓國首爾住宅樓起火　兩人心臟驟停9人重傷

2024年6月24日，韓國京畿道華城市的Aricell電池廠發生火災（圖片來源：央視網） 中評社北京8月13日電／據人民網報導，綜合韓國韓聯社電視台報導，首爾市東大門區祭基洞一座住宅樓當地時間13日零時左右發生火災，兩人因心臟驟停被送往醫院，另有9人重傷、1人輕傷。大火在40多分鐘後被撲滅。



警方和消防部門正在調查火災原因和損失情況。



