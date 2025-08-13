河南省20項舉措助力企業降本增效

中評社北京8月13日電／據央廣網報導，減稅降費、財政貼息、技術改造、轉型升級……降本增效不僅直接關乎企業的盈利能力和市場競爭力，也深刻影響一個地區的內部經濟活力和外部投資吸引力。



8月10日記者瞭解到，河南省政府近日印發《河南省支持企業降本增效若干政策措施》（以下簡稱《措施》），從研發、資金、用能、物流、人力等十個方面推出20項幹貨滿滿的舉措，助力企業降本增效。



“經濟大省挑大梁，需要進一步夯實實體經濟這個根基。《措施》在落實國家關於降成本工作部署的前提下，聚焦賬款清欠、信貸服務、要素供給、行政執法、信息獲取等企業關注度高、涉及面廣、反映強烈的重點領域和關鍵環節，因地制宜推出了一批政策措施，旨在更好服務保障實體經濟、推動高質量發展。”省發展改革委有關負責人說，《措施》起草過程中，堅持系統觀念、標本兼治、綜合施策，從要素端、服務端、產業端、管理端“四端”協同發力，打好“獎、免、返、貸、投”等組合拳，力求發揮降本惠企整體效能，最大限度把有限的資源集中到幫助企業高質量發展上來。



資金成本直接影響企業的長遠發展，降低資金成本是提升企業競爭力的關鍵。《措施》圍繞優化信貸服務、拓寬融資渠道、兌現稅費優惠、清欠企業賬款等推出多項舉措，如用足用好國家新增3000億元科技創新和技術改造再貸款及中央財政貼息政策，2025年新增科技型企業貸款1600億元；支持符合條件的企業發行科技創新債券、綠色債券、鄉村振興債券等特色債券，推動政府投資基金為企業提供全生命周期股權融資服務；對金融機構向小微企業和個體工商戶發放小額貸款取得的利息收入免征增值稅，對金融機構與小微企業簽訂的借款合同免征印花稅等。



實體經濟企業特別是製造業企業，對用地、用能、物流等成本較為敏感，相關領域成本下降帶來的企業增收效果頗為明顯。在降低物流成本方面，河南省實施道路通行費優惠和運營貨車更新補貼政策，今年年底之前，對通行河南省收費公路的氫能貨車免收通行費，對通行河南省收費公路的電動貨車實行通行費7折優惠。在降低用地成本方面，深化工業用地“標準地＋承諾制”改革，鼓勵新增工業用地全部以“標準地”供應；在符合規劃、不改變用途的前提下，對提高自有工業用地利用率、容積率的，不再增收土地價款。在降低人力成本方面，提出落實社會保險補貼優惠政策、持續實施穩崗返還政策、延續實施一次性擴崗補助政策。