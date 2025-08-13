特朗普將與澤連斯基和歐洲盟友舉行線上會議

中評社北京8月13日電／據央視網報導，當地時間12日，記者獲悉，兩名美國官員證實，美國總統特朗普和副總統萬斯將於13日與烏克蘭總統澤連斯基和歐洲盟友舉行線上會議。



歐盟委員會發言人當天稍早前表示，歐盟委員會主席馮德萊恩將參加13日由德國召集的多方視頻會議，討論烏克蘭問題。發言人稱，烏克蘭總統澤連斯基也將參加當天的會議。