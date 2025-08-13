【
大
中
小
】 【
打 印
】
特朗普將與澤連斯基和歐洲盟友舉行線上會議
http://www.CRNTT.com
2025-08-13 14:06:18
中評社北京8月13日電／據央視網報導，當地時間12日，記者獲悉，兩名美國官員證實，美國總統特朗普和副總統萬斯將於13日與烏克蘭總統澤連斯基和歐洲盟友舉行線上會議。
歐盟委員會發言人當天稍早前表示，歐盟委員會主席馮德萊恩將參加13日由德國召集的多方視頻會議，討論烏克蘭問題。發言人稱，烏克蘭總統澤連斯基也將參加當天的會議。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
調兵“奪回”首都 特朗普為何這樣做
(2025-08-13 13:00:04)
白宮稱特朗普將在阿拉斯加會晤中“傾聽”
(2025-08-13 09:48:05)
美經濟霸權剝削 楊世光答中評：台將大崩解
(2025-08-13 00:21:53)
關稅戰正在反噬特朗普執政地位
(2025-08-12 17:34:23)
從特朗普“百日執政”表現看美國涉台政策動向
(2025-08-12 15:59:46)
美國首都治安失控 淪黨爭工具
(2025-08-12 12:54:35)
華盛頓市長稱聯邦政府接管警局行為令人不安
(2025-08-12 12:51:36)
特朗普稱不會對進口黃金徵收關稅
(2025-08-12 12:50:59)
特朗普：正部署警衛隊協助加強華盛頓治安
(2025-08-12 12:48:30)
澤連斯基與莫迪電話討論雙邊合作和外交局勢
(2025-08-12 12:45:42)