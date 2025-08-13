印尼大學舉辦教育融合發展座談會

8月12日，印度尼西亞阿拉扎大學孔子學院舉辦“2025印尼中文教育與專業教育、職業教育融合發展座談會”。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月13日電／據新華社報導，印度尼西亞阿拉扎大學孔子學院12日舉辦“2025印尼中文教育與專業教育、職業教育融合發展座談會”，印尼多所孔子學院（課堂）代表、雅加達周邊大學中文相關專業代表及印尼中資企業代表齊聚一堂，圍繞漢語教育與專業技能培養的融合路徑展開深入交流。



阿拉扎大學校長阿塞普·蘇弗丁在致辭中表示，當前全球化與工業4.0發展趨勢下，外語能力，尤其是漢語能力，正成為提升人力資源競爭力、拓展國際合作的重要技能。“將語言教育與專業、職業教育結合，不僅有助於畢業生掌握符合產業需求的技能，也契合印尼培養高素質人才的國家戰略。”阿塞普說。



中國教育部中外語言交流合作中心主任鬱雲峰指出，今年是中國和印尼建交75周年，雙方教育合作不斷深化。隨著共建“一帶一路”倡議與印尼“黃金願景”推進，中資企業投資項目持續落地，市場對既懂漢語又具備專業技能的人才需求旺盛。他提出，要精準對接企業需求、構建校企協同生態、提升教育數字化能力，為印尼培養更多高質量的應用型漢語人才。



印尼中國高速鐵路有限公司財務及風險執行董事張明在發言中表示，雅萬高鐵已累計培訓本地員工4.5萬人次，並在運營階段培養了大批獲得印尼交通部認證的專業人才，為中印尼兩國在交通基礎設施領域的合作提供了可持續的人才支持。他強調，語言與技能培訓相結合，是提升企業本土化運營能力、促進合作共贏的重要保障。



座談會期間，中國教育部中外語言交流合作中心分別與海爾印尼銷售有限公司、印尼阿拉扎大學、福建師範大學簽署《合作開展應用中文人才培養的諒解備忘錄》，並與中國河北科技工程職業技術大學、印尼德信鋼鐵有限公司簽署《關於合作建設“中文工坊”的協議》。



在隨後舉行的圓桌討論中，與會專家圍繞“如何在印尼教育體系中構建漢語教育、專業教育與職業教育一體化的可持續模式”展開交流，探討了漢語教育與職業技能培訓結合的路徑、教育與產業需求的對接機制等。