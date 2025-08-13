陝西：向數據管轉型　推動養老資金精準發放

中評社北京8月13日電／據中央紀委國家監委網站消息，日前，因審核把關不嚴造成養老資金損失等問題，陝西省韓城市人力資源和社會保障局社保科原科長王某某受到政務警告處分。針對該案暴露出的問題，韓城市紀委監委督促該市人社部門加強漏洞排查，並及時追回違規領取的資金。



養老資金發放與養老服務保障事關民生福祉，一直是社會關注的焦點。今年以來，陝西省各級紀檢監察機關深入開展養老服務領域突出問題整治，聚焦政策落實、養老機構資金監管及公職人員履職等關鍵環節，強化監督、完善機制，推動建立長效監管體系，著力解決老年人群體的急難愁盼問題，切實提升養老服務質效。



“此前，高齡補貼的申領發放往往採取人工采集錄入、審批核驗的方式，需要申請人提交多份紙質材料，經過村（社區）、鄉鎮（街道）、縣（市、區）3個層級審批，一般耗時20個工作日，給基層幹部和群眾帶來不便。”陝西省民政廳相關負責人介紹。



為持續優化高齡補貼發放流程，實現高齡補貼智能申辦、精準發放，陝西省紀委監委監督推動省民政廳打通堵點難點，優化辦事流程，深化運用“智慧民政”一體化平台。辦理高齡補貼時，申請人只需提供身份證和戶口簿，該系統便可直接提取申請人信息，自動留存相關申請要件，縮短辦理時間，提升工作效率。申請人也可通過“陝西民政”微信公眾號進行線上申報，自動完成申領信息核驗。今年上半年，65540人通過微信公眾號自助申請，與去年同期相比增長25.8%。