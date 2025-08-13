】 【打 印】 
巴西一炸藥廠爆炸致8人失蹤
　　中評社北京8月13日電／據新華社報導，綜合巴西媒體報導，當地時間12日凌晨，巴西南部巴拉那州一個炸藥廠發生爆炸，造成至少8人失蹤。

　　當地公共安全部門說，目前尚不能確定事故造成的傷亡人數，救援人員仍在現場搜尋幸存者。

　　消防部門說，事故地點位於工廠炸藥儲存區，爆炸引發的火災已被撲滅，爆炸區域外有3人受輕傷。

　　據當地媒體報導，該工廠24小時作業，爆炸發生時廠內有工人工作。爆炸原因尚不清楚。

