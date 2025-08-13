【
大
中
小
】 【
打 印
】
巴西一炸藥廠爆炸致8人失蹤
http://www.CRNTT.com
2025-08-13 14:05:23
中評社北京8月13日電／據新華社報導，綜合巴西媒體報導，當地時間12日凌晨，巴西南部巴拉那州一個炸藥廠發生爆炸，造成至少8人失蹤。
當地公共安全部門說，目前尚不能確定事故造成的傷亡人數，救援人員仍在現場搜尋幸存者。
消防部門說，事故地點位於工廠炸藥儲存區，爆炸引發的火災已被撲滅，爆炸區域外有3人受輕傷。
據當地媒體報導，該工廠24小時作業，爆炸發生時廠內有工人工作。爆炸原因尚不清楚。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
巴西“硬剛”美國關稅霸凌：主權與尊嚴之戰
(2025-08-10 19:00:09)
巴西長途大客車與卡車相撞致死11人
(2025-08-10 10:22:15)
印度、巴西果斷脫美自保 台灣還在抓瞎
(2025-08-08 12:19:36)
巴西就美加征關稅向世貿組織提請磋商
(2025-08-07 14:47:36)
巴西前總統博索納羅被判居家監禁
(2025-08-05 15:28:53)
巴西啟動“超級巨嘴鳥”升級版飛行測試
(2025-08-05 09:45:01)
巴西回應美加征關稅：巴西不會屈服
(2025-08-04 17:10:50)
特朗普濫施關稅 巴西總統批侵犯主權
(2025-08-01 12:22:51)
美國對巴西最高法院法官實施簽證限制
(2025-07-19 17:24:29)
巴西聯邦最高法院裁定前總統危害國家主權
(2025-07-19 11:43:15)