巴西一炸藥廠爆炸致8人失蹤

中評社北京8月13日電／據新華社報導，綜合巴西媒體報導，當地時間12日凌晨，巴西南部巴拉那州一個炸藥廠發生爆炸，造成至少8人失蹤。



當地公共安全部門說，目前尚不能確定事故造成的傷亡人數，救援人員仍在現場搜尋幸存者。



消防部門說，事故地點位於工廠炸藥儲存區，爆炸引發的火災已被撲滅，爆炸區域外有3人受輕傷。



據當地媒體報導，該工廠24小時作業，爆炸發生時廠內有工人工作。爆炸原因尚不清楚。