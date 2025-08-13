新研究：木質素具有廣譜抗病毒抗菌作用

中評社香港8月13日電／木質素是一種廣泛存在於陸地植物細胞壁中的複雜聚合物，也是木材工業的重要副產品。芬蘭一項新研究顯示，木質素具有廣譜抗病毒和抗細菌作用，並有望成為塗料、包裝材料或消毒產品等領域合成抗菌劑的綠色替代品。



新華社報導，芬蘭於韋斯屈萊大學12日發布新聞公報說，該校研究人員領銜的團隊採用簡便的水基提取法，從樺木屑、麥秸和燕麥殼中分離出高純度木質素。實驗結果表明，木質素不僅對無包膜的腸道病毒表現出顯著的抗病毒能力，對一些有包膜的病毒以及金黃色葡萄球菌、大腸杆菌等多種細菌也具有良好的抑製作用。



腸道病毒是一類常見病原體，包括脊髓灰質炎病毒、柯薩奇病毒、埃可病毒等，可能引發人類腦膜炎、心肌炎、脊髓灰質炎、手足口病等。研究人員說，木質素對腸道病毒的作用機制是通過穩定病毒結構並導致病毒顆粒聚集來削弱其活性，經木質素處理的腸道病毒仍能結合和入侵宿主細胞，但難以在細胞內復制。而針對細菌，木質素的活性化學基團可侵入細菌細胞，導致細菌功能受損。



相關論文已發表在新一期學術期刊《國際生物大分子雜誌》上。研究團隊認為，木質素有潛力成為合成抗菌劑的綠色環保替代方案，以更安全、可持續的方式應用於塗料、包裝材料及消毒產品等領域。