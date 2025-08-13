“政企協”聯動舉辦交通安全科普活動

北京“十類不文明行為專項治理”系列科普活動現場。（圖片來源：新華網） 中評社北京8月13日電／據新華網報導，近日，“十類非機動車不文明專項治理”交通安全科普主題活動在北京市朝陽區舉行。作為北京市針對非機動車不文明行為專項治理行動的系列活動之一，本次活動以 “十類非機動車不文明專項治理”交通安全科普為主題，旨在通過多元化形式提升市民交通安全意識，推動形成文明出行的良好風尚。目前，政企協同開展安全科普活動成為趨勢，攜手打造安全出行環境，安全出行邁向“大安全”生態。



活動中，市交通委綜合治理事務中心副主任歐陽鬆壽表示：“當前，非機動車已成為市民短途出行的重要選擇，但人行便道騎行、占道停放等不文明行為，不僅擾亂交通秩序，更直接威脅公共安全。”



朝陽區市場監督管理局三級調研員屈占虎指出，“市場監管部門始終將非機動車質量安全監管作為重點工作，安全是出行的底線，而合格的產品、規範的經營，是這條底線的第一道屏障。”



市自行車電動車行業協會黨支部書記郭金芝表示，協會將繼續發揮橋梁紐帶作用，引導行業企業堅守質量底線，主動參與文明出行宣傳，配合各部門做好安全知識普及，組織企業開展自查自糾，共同抵制不文明行為，推動非機動車生產、銷售、使用各環節健康發展。​



九號公司高級政府事務經理劉穎介紹了九號電動車在安全技術上的長期投入：“我們一直秉承安全不是一句口號，而是需要通過技術創新和嚴格標準來實現的長期承諾。為了讓騎行更安全，我們在產品中融入了多項智能技術，Ready GO安全系統通過‘坐墊感應’和‘邊撐感應’技術，確保車輛衹有在騎手就座且邊撐收起時才能啟動，有效避免誤操作。TCS牽引力控制系統在濕滑路面實時調節動力輸出，防止打滑，提升雨雪天氣的騎行安全性。ABS防抱死系統則在緊急制動時保持車輪轉向能力，避免側滑風險。這些技術的應用，讓我們的產品不僅實現了真智能，也更安全。”​



活動在與會者的見證下，共同啟動了“十類非機動車不文明專項治理”安全知識科普系列行動。在隨後的科普互動環節，市民積極參與安全知識問答等互動遊戲，通過親身體驗加深對文明出行的理解。