黃河實現連續26年不斷流

中評社北京8月13日電／據人民網報導，8月12日8時，位於黃河最下游的國家水文站——利津水文站測得實時流量588立方米每秒。至此，通過實施黃河水量統一調度，黃河已實現自1999年以來連續26年不斷流，持續為流域經濟社會發展注入澎湃動力。



據悉，2024－2025年度，在黃河流域來水偏枯、汛末骨幹水庫蓄水偏少等情況下，水利部黃河水利委員會深入貫徹落實“四水四定”原則，不斷加強水資源節約集約利用，高效完成了年度水量調度任務。黃河幹流向流域及相關地區供水超過223億立方米，有力支撐保障了黃河流域生態保護和高質量發展。



據瞭解，2024－2025年度，水利部黃河水利委員會持續發力做好跨流域補水工作。期間，精心組織實施引黃入冀調水，配合完成南水北調東線一期工程北延應急供水，連續4年助力京杭大運河全線貫通補水，支持華北地區河湖生態環境復甦。8月4日，東平湖跨流域向南四湖抗旱應急補水工作圓滿結束，此次抗旱應急補水歷時13天，累計補水0.8億立方米，使南四湖地區旱情得到有效緩解。



在生態補水方面，水利部黃河水利委員會持續發力，為河湖生態修復注入汩汩動能。2024－2025年度，累計向烏梁素海生態補水3.74億立方米、向河口三角洲生態補水1.72億立方米，有效改善當地水生態環境；扎實推進沁河、黑河母親河復甦行動，持續推進生態環境修復工作，讓寶貴的黃河水資源在更多區域發揮著重要生態效益。