兩項貼息政策發布　多家金融機構積極響應

中評社北京8月13日電／據央廣網報導，8月12日，《個人消費貸款財政貼息政策實施方案》和《服務業經營主體貸款貼息政策實施方案》發布，成為市場關注的焦點。



“這兩項貼息政策是財政金融協同支持提振消費的又一次創新探索。”財政部副部長廖岷在13日的發布會上表示。記者關注到，目前包括六大國有銀行在內，多家金融機構已發布公告積極響應。



個人消費貸款財政貼息利率為年化1%



政策實施期限1年



對於個人消費貸款貼息政策的主要內容，財政部有關負責人在答記者問中介紹，貼息的支持對象為居民個人使用貸款經辦機構發放的個人消費貸款中實際用於消費的部分，包括單筆5萬元以下消費，以及單筆5萬元及以上的家用汽車、養老生育、教育培訓、文化旅遊、家居家裝、電子產品、健康醫療等重點領域消費，基本可覆蓋普通居民各類日常生活性消費以及相對支出規模較大的重點領域消費。對於單筆5萬元以上的重點領域消費，以5萬元消費額度為上限進行貼息。



在貼息利率方面，此次個人消費貸款財政貼息利率為年化1%，大體相當於目前商業銀行個人消費貸款利率水平的三分之一。貼息計算基數為借款人在政策執行期內使用個人消費貸款支付的符合條件的消費匯總金額。



在政策期限方面，政策實施期限1年。2025年9月1日至2026年8月31日，符合條件的個人消費貸款可享受該貼息政策。政策到期後，可視實施效果研究延長政策期限、擴大支持範圍。



“從今年9月開始的一年時間裡，無論是日常生活性的小額消費，還是買車、裝修、購置家具家電或手機電腦等較大額度的商品消費，或者是旅遊、養老、生育、教培、醫療等服務消費，只要是在相關機構獲得了消費貸款，其中實實在在花出去用於消費的部分，都可以享受貼息支持，每人單筆消費最高享受的貸款貼息是500元，多筆消費可以叠加享受。”財政部金融司司長於紅在13日的發布會上表示。



於紅還詳細介紹了具體規則：對於單筆5萬元以下的消費，按照實際金額計算貼息，多筆叠加以後，在同一家貸款機構最高可以享受貼息1000元；對於單筆5萬元以上的消費，以5萬元為上限來計算貼息，也可以多筆叠加，加上小額消費的貼息以後，在同一家貸款機構最高可享受貼息是3000元。