美專家：美國應當實施不軍事干預台灣政策

史文認為美國應當實施明確的不軍事干預台灣的政策 昆西視頻 中評社華盛頓8月13日電（記者 余東暉）美國知名亞洲安全問題專家史文（Michael Swaine）提出，美國應當實施明確的不軍事干預台灣的替代政策，因為台灣問題對美國而言並非關鍵利益，而對於中國人來說卻是一個“戰爭與和平”，事關國家合法性和主權完整的問題。



美國智庫昆西研究所高級研究員史文12日發表視頻訪談，談如何處理台灣問題，對美國的戰略、政策進行再思考，重新平衡威懾與再保證。



史文表示，台灣對美國意味著什麼？美國應當對此展開嚴肅的討論。因為我們正面對一個有可能以核戰告終的問題。如果美國與中國發生戰爭，最好是一個對美國是關鍵利益（vital interest）的問題，對美國安全和福祉至關重要的問題，但台灣問題對美國還沒達到這個標準。



史文指出，台灣對於中國人來說是一個戰爭與和平的問題，台灣對於中國政府來說是一個關鍵的利益。這是一個中國人願意走向戰爭的問題，即便估計這會是個真正的、重大的毀滅性戰爭，將是一個自二戰以來所未見的對於生命和財產以及全世界秩序都有毀滅性破壞的戰爭。全球10%的GDP有可能被抹去，雙方甚至在兩三周內都會有成千上萬的死亡。