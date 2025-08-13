印媒稱莫迪或將9月同特朗普會晤

中評社北京8月13日電／據新華社報導，綜合印度媒體13日報導，印度總理莫迪可能於9月底出席在美國紐約舉行的聯合國大會並同美國總統特朗普會晤，商討貿易及關稅問題。



報導說，印方正在積極推動這一行程，目前已向聯合國提出申請。如果此訪成行，莫迪將有機會在聯合國大會上發表講話，並與特朗普等多國領導人舉行雙邊會晤。報導說，莫迪同特朗普會晤將“緩和貿易和關稅問題”。



烏克蘭總統澤連斯基11日與莫迪通話時表示，雙方同意準備在9月聯合國大會期間舉行會晤。