對鮑威爾不滿升級！特朗普考慮起訴並催降息

7月30日，美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾在華盛頓出席記者會。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月13日電／據新華社報導，美國總統特朗普12日表示，正考慮就美聯儲大樓翻新工程管理問題對美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾提起“重大訴訟”，並再次呼籲美聯儲降息。



特朗普12日在社交媒體平台發文，指責鮑威爾“總是行動遲緩”，稱他造成的損失“難以估量”，並要求他馬上降息。特朗普還說，“由於他在美聯儲大樓建設管理中表現糟糕透頂、極其無能，我正考慮對他提起重大訴訟”。



白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特當日證實，特朗普正考慮就鮑威爾對美聯儲華盛頓總部大樓翻新工程的管理問題採取法律行動。



美聯儲方面尚未對此作出回應。



特朗普2017年提名鮑威爾為美聯儲主席，其任期至2026年5月結束。數月來，特朗普持續要求美聯儲降息，稱美國政府正為其債務支付巨額利息。由於美聯儲遲遲不願降息，特朗普多次炮轟鮑威爾，一度威脅要解除其職務，但鮑威爾表示，特朗普作為總統沒有解除其職務的合法權限，他將工作至任期結束。



美國聯邦最高法院5月22日一起涉其他獨立聯邦機構官員遭免職的裁決明確，美聯儲官員不能因與白宮存在政策分歧而遭解職。



近期，特朗普政府反復批評美聯儲大樓翻新工程“過於奢華”。美國媒體認為此舉似乎是在為解除鮑威爾職務尋找正當理由。7月2日，特朗普政府以“政治立場偏差”“在國會作虛假陳述”為由要求調查鮑威爾，指認其在工程監管中隱瞞事實、態度消極，應“免職追責”。



據美國媒體報導，該項目2017年獲批，2022年啟動最新工程，預算從最初19億美元增至近25億美元，特朗普更稱實際耗資達31億美元，指控項目存在豪華裝修等問題。