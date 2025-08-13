印尼舉辦中文教育融合發展座談會

中評社北京8月13日電／據人民網報導，8月12日，“2025印尼中文教育與專業教育、職業教育融合發展座談會”在印尼雅加達阿拉扎大學舉辦。中印尼中文教育界、高校、中資企業代表及師生等百餘人參會，共同探討產教融合背景下的國際中文教育創新與實用化轉型，推動中印尼應用人才培養及人文經貿交流合作。



阿拉扎大學校長亞瑟普強調，在工業4.0時代，中文能力具有重要戰略價值，將中文教學與專業、職業教育融合，是培養契合產業需求人才、提升國家競爭力的關鍵。他呼籲各方攜手合作，共建創新且可持續的教育生態。



中國教育部中外語言交流合作中心主任鬱雲峰在致辭中表示，隨著共建“一帶一路”倡議與“黃金印尼”願景推進，印尼對兼具中文能力和專業技能的應用型人才需求不斷增長。未來，中方願與印尼政府教育部門、企業和院校攜手，完善人才培養體系，提升應用中文人才培養水平，促進兩國友好與民心相通。



印尼中國高速鐵路有限公司財務及風險執行董事張明指出，語言合作是文化交流和產業合作的重要紐帶。以雅萬高鐵為例，項目通過系統化培訓和百人翻譯團隊建設，實現了職業教育與技術轉移的深度融合，推動本土化運營。許多在印尼的中資企業也積極開展本土化培訓，促進技術與能力提升。他期望以語言合作和人才培養為支點，深化教育、培訓與產業合作，推動中資企業在印尼高質量發展。



中國銀行雅加達分行代表陳顥表示，中國銀行已深耕印尼近百年，深刻體會到中文在推動中印尼經貿與人文交流中的關鍵作用。隨著兩國關係日益緊密，印尼對“中文＋技能”人才需求激增，這一模式不僅提升青年語言能力，也為其進入現代產業創造機會。



座談會上，專家們圍繞在印尼教育體系中構建漢語、專業與職業教育一體化的可持續模式進行了交流，探討了漢語教育與職業技能培訓融合的路徑及教育與產業需求對接機制。會議還達成兩項合作成果：中國教育部中外語言交流合作中心與海爾印尼銷售有限公司、印尼阿拉扎大學、福建師範大學簽署培養應用中文人才的諒解備忘錄，並與中國河北科技工程職業技術大學、印尼德信鋼鐵有限公司簽署共建“中文工坊”的協議。