前7個月浙江聖誕用品出口超90億元

中評社香港8月13日電／距聖誕節還有4個多月，有“世界超市”之稱的浙江義烏已提前進入“聖誕時間”。杭州海關數據顯示，今年1至7月，浙江聖誕用品出口額達91.1億元，同比增長23.0%。其中，僅6、7兩月出口額就達66.4億元，佔總額的72.9%。



“這幾個月正是出貨高峰期，不少客戶還希望提前交貨。”義烏市朵希進出口有限公司業務經理陳肖濤說。一束束倣真松針均勻綁紮在金屬枝幹製成的聖誕樹上，與各色聖誕球堆滿了整個倉庫。“給這些聖誕用品貼上英文標簽後，過幾天就要發貨。”陳肖濤說。



新華社報導，作為專營聖誕用品出口的外貿企業，“朵希”不僅出口聖誕帽、裝飾品、聖誕樹等傳統商品，還提前採購了玩具、飾品、自行車等相關節日禮品，為國外客戶提供“一站式”採購服務。



陳肖濤告訴記者，面對嚴峻複雜的外貿形勢，不少外商增強了提前儲備庫存的意識，企業也隨之提前備貨。“今年訂單來得早，往年出貨高峰在6月至8月，今年從4月就開始了。”



作為全球最大的聖誕用品集散地，義烏每年向100多個國家和地區出口2萬多個品類的聖誕用品。義烏海關相關負責人表

示，今年的“聖誕出口季”明顯提前，例如，5月單月出口額同比增長超過90%。



“4月份的出口集裝箱中就已就出現聖誕用品的身影，現階段其佔比明顯提升，帶動了整體出口增長。”在小商品出口的“主陣地”義烏港，義烏海關監管一科副科長宋堅勝表示，近期義烏港海關監管場地日均超1200個集裝箱完成施封出關。



在義烏市聖誕用品行業協會秘書長蔡勤亮看來，近年來，義烏聖誕用品行業不斷強化產品創新，增加研發投入，增強企業競爭力，整個行業展現出更強的出口韌性。