匈牙利總理：歐盟不在談判桌上就會在菜單里

6月25日，匈牙利總理歐爾班在荷蘭海牙出席北約峰會期間對媒體講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月13日電／據新華社報導，歐盟26國領導人12日發表關於烏克蘭局勢的聯合聲明，匈牙利是唯一沒有參與的國家。匈牙利總理歐爾班當天說，他部分反對這份聯合聲明，稱這讓歐洲看起來“荒謬又可悲”，“如果你不在談判桌上，就會在菜單里”。



“不在談判桌上，就會在菜單里”



當天早些時候，歐盟26國領導人發表關於烏克蘭局勢的聲明，強調外交解決方案必須維護烏克蘭和歐洲重大安全利益。匈牙利未參與該聲明。



美國總統特朗普與俄羅斯總統普京定於15日在美國阿拉斯加州會晤。據媒體報導，特朗普6日同歐洲領導人通電話時曾表示計劃與俄烏領導人會談，但參與者不包括任何歐洲領導人。



歐爾班12日在接受採訪時表示，美國前總統拜登執政期間，歐洲錯過了與俄羅斯總統普京談判的機會，現在歐洲面臨著自身未來在沒有參與的情況下被決定的風險。



歐爾班說：“如果你不在談判桌上，就會在菜單里。”歐爾班表示，他部分反對歐盟關於烏克蘭的聯合聲明，稱這讓歐洲看起來“荒謬又可悲”。



歐盟應“另開峰會”



歐爾班當天在社交媒體發文說，歐盟不應為未邀請其領導人參加的談判設定條件，而應自行啟動與俄羅斯的峰會。



歐爾班說，該聲明試圖為一場歐盟領導人未受邀參加的談判設定條件。歐盟“被邊緣化本身讓人悲哀”，唯一可能讓情況更糟的是，“站在場外還要指手畫腳”。歐盟領導人明智的做法是效仿美俄領導人會晤，召開一次歐盟－俄羅斯峰會。