】 【打 印】 
韓國總統李在明23日起將訪問日本
http://www.CRNTT.com   2025-08-13 20:54:09


　　中評社北京8月13日電／據央視網報導，綜合韓國總統府當地時間13日消息，韓國總統李在明將於8月23日至24日訪問日本，並同日本首相石破茂舉行會談。而後，李在明將於8月24日至26日訪問美國。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：