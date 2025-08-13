【
韓國總統李在明23日起將訪問日本
http://www.CRNTT.com
2025-08-13 20:54:09
中評社北京8月13日電／據央視網報導，綜合韓國總統府當地時間13日消息，韓國總統李在明將於8月23日至24日訪問日本，並同日本首相石破茂舉行會談。而後，李在明將於8月24日至26日訪問美國。
