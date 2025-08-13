美俄峰會“遇上”美軍演　美國唱“哪一出”

俄羅斯《生意人報》網站報導截圖（圖片來源：央視網） 中評社北京8月13日電／據央視網報導，綜合俄羅斯《生意人報》網站近日報導，定於15日在美國阿拉斯加舉行的美俄峰會，將在美國多場軍事演習的背景下舉行。



由北美防空司令部與美國北方司令部聯合組織的“北極邊緣”軍事演習於本月1日在阿拉斯加開始，將持續至本月31日。參與演習的有美國空軍、陸軍、海軍和海軍陸戰隊，以及英國和丹麥的軍人。



據美國國防部介紹，演習的關鍵任務包括發揮指揮管理職能，以支持在北極地區的防禦任務；在阿拉斯加開辟新的戰區；以及展示戰備狀態。五角大樓表示，演習的目的之一是追蹤和攔截來襲的巡航導彈。



此外，一場名為“極地匕首”、為期十天的演習將在美俄首腦會晤當天（8月15日）在阿拉斯加拉開帷幕，美國海豹突擊隊和其他特種部隊將參演。



中央廣播電視總台環球資訊廣播《環球軍事報導》主編魏東旭分析認為，美俄首腦會晤期間，美軍在阿拉斯加舉行軍事演習，傳遞出複雜的信號。



“北極邊緣”是多軍種聯合軍事演習，而且有美國盟友的軍事人員參加。這場演習攻防兼備，主要是檢驗美軍在極地環境下的聯合作戰能力。美軍試圖利用優勢兵力和先進武器裝備在北極圈內構建封鎖區，阻止其他國家軍事力量進入。



另外，追蹤和攔截來襲的巡航導彈這類科目明顯是在針對俄羅斯。北極上空是美俄空中博弈的主要區域，俄空天軍戰略轟炸機的巡邏區域，包括北極。而美國空軍F－15、F－22和F－35戰機，經常對俄戰略轟炸機實施近距離監視和伴飛。因為，俄空天軍戰略轟炸機有攜帶配備有核彈頭遠程巡航導彈的能力。



“極地匕首”演習的目的是展示美軍特種部隊的極地作戰能力。演習科目包括在極地環境中利用直升機快速投送特種部隊發動襲擊。同時，特種部隊也會執行營救任務。海豹突擊隊是美軍中的精銳力量，能適應惡劣的自然環境，擅長執行滲透和破壞任務。