印度西部拉賈斯坦邦車禍造成至少10人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-08-13 20:56:27
中評社北京8月13日電／據新華社報導，綜合印度媒體報導，印度西部拉賈斯坦邦13日發生一起車禍，造成至少10人死亡，其中包括7名兒童，另有多人受傷。
報導說，當天早上4時左右，載有數十人的皮卡車在達薩地區一條高速公路上撞上一輛停放著的拖車。傷者被送到附近醫院，其中10人因傷勢過重不治身亡。
事故原因還在進一步調查中。
