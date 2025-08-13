白宮說普特會一對一　土耳其願主辦四國會晤

中評社北京8月13日電／據新華社報導，美國白宮新聞秘書萊維特12日說，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京15日將在阿拉斯加州安克雷奇舉行一對一會談。美國媒體報導，會晤地點可能是安克雷奇一個軍事基地。烏克蘭總統澤連斯基同一天說，土耳其表示願意組織烏、美、俄、土四國領導人會晤。



白宮：一對一會談



萊維特12日在記者會上表示，衹有俄烏衝突中的一方會出席此次會晤。會晤期間，特朗普將與普京進行一對一會談。特朗普將在會晤中“傾聽”，以深入瞭解如何能夠結束俄烏衝突。



萊維特還說，特朗普“未來或許有訪問俄羅斯的計劃”。



俄羅斯外交部12日說，俄外交部長拉夫羅夫當天與美國務卿魯比奧通電話，討論俄美領導人阿拉斯加會晤相關準備工作。雙方確認致力於成功舉辦此次會晤。



美國有線電視新聞網12日援引兩名白宮官員的話報導說，特朗普與普京的會晤可能在安克雷奇的埃爾門多夫－理查森聯合軍事基地舉行。



報導說，儘管美方“希望避免在美軍基地內接待俄羅斯領導人及其隨行人員的場面曝光”，但目前衹有位於城市北郊的埃爾門多夫－理查森聯合軍事基地符合會晤的要求。



報導說，由於目前阿拉斯加正值旅遊旺季，舉行會晤的地點選擇受限。



土耳其：願組織一場會晤



烏克蘭總統澤連斯基12日說，他當天與土耳其總統埃爾多安通電話，就俄烏停火與談判問題協調立場，土方表示願意組織烏、美、俄、土四國領導人會晤。