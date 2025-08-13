“青禾農遺行動：全球文化共栖”活動舉行

中評社北京8月13日電／據新華網報導，8月11日至13日，“青禾農遺行動：全球文化共栖”活動在上海舉行。作為聯合國糧農組織2025世界糧食論壇的配套活動，本次活動以“農耕文明”為紐帶，通過實地考察、國際青年圓桌對話會、共創營等形式，將中國農業文化遺產與全球青年行動創新聯動。



中國外文局總編輯、中國互聯網新聞中心主任高岸明在視頻致辭中表示，中國始終以活態傳承加產業賦能的東方智慧為世界作出貢獻。“青禾農遺行動：全球文化共栖”活動是國際傳播助力文明對話的創新探索，通過多語種、多形態向世界傳遞農業遺產的智慧價值。



聯合國糧農組織駐華代表處項目官員周利瑾指出，青年不僅是農業文化遺產的繼承者與受益者，更是推動者。世界糧食論壇（中國）為青年提供了重要平台，鼓勵他們深入探討社會、經濟與環境議題，並提出面向農業文化遺產系統可持續創新的解決方案。



農業農村部國際交流服務中心助理研究員曾子心表示，作為聯合國糧農組織全球重要農業文化遺產倡議的積極響應者和實踐者，中國將切實推動農業文化遺產轉化為鄉村全面振興的寶貴資源，為維護世界糧食安全、助力實現聯合國2030年可持續發展議程作出新的貢獻。



活動中，多國青年代表圍繞農業文化遺產保護、數字農業和綠色貿易展開探討。日本導演竹內亮主持青禾農遺視覺創作工作坊，與來自13個國家的青年代表交流跨文化紀錄片創作，並赴上海金山調研拍攝。



“青禾農遺行動：全球文化共栖”活動由聯合國糧農組織駐華代表處、世界糧食論壇（中國）、中國互聯網新聞中心主辦。今年除上海外，還將在韓國濟州島、老撾萬象等地舉辦系列活動，旨在促進世界農業文化遺產交流互鑒。