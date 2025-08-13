【
中歐班列首趟零碳綠色班列成功開行
http://www.CRNTT.com
2025-08-13 20:49:07
中評社北京8月13日電／據新華社報導，編組55輛、裝載著汽車零配件等貨物的75063次列車8月13日10時45分從中國鐵路武漢局集團有限公司吳家山站開出，作為中歐班列（武漢）開出的首趟零碳綠色班列，其將經阿拉山口出境，最終抵達德國杜伊斯堡。
中歐班列（武漢）首趟零碳綠色班列的開行，有利於相關經營主體應對碳關稅政策升級和滿足可驗證減排需求。武鐵相關負責人表示，未來將不斷優化運輸組織、創新服務模式、提升運營質量，持續拓展綠色發展路徑。
