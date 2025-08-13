【
我國成功發射衛星互聯網低軌08組衛星
http://www.CRNTT.com
2025-08-13 20:04:27
中評社北京8月13日電／據新華網報導，8月13日14時43分，我國在文昌航天發射場使用長征五號乙運載火箭／遠征二號上面級，成功將衛星互聯網低軌08組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。
這次任務是長征系列運載火箭的第588次飛行。
