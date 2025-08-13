當“凱爾特之虎”遭遇美國關稅威脅

2019年3月29日，在愛爾蘭首都都柏林，一艘集裝箱貨船在駛入都柏林港。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月13日電／據新華社報導，20世紀80年代，愛爾蘭人均國內生產總值（GDP）僅為英法三分之一。受益於經濟全球化，以出口為主要導向的愛爾蘭經濟多年來保持強勁增長，其人均GDP已超越法德等傳統經濟強國，在歐盟內部穩居前三，贏得“凱爾特之虎”的美譽。但隨著美國對貿易夥伴徵收所謂“對等關稅”，並威脅對進口藥品徵收250%的超高關稅，高度依賴對美醫藥出口的愛爾蘭經濟正面臨前所未有的不確定性。



對美依賴 竟成套索



愛爾蘭經濟的快速發展始於20世紀90年代，主要得益於其極具吸引力的重商主義政策：超低企業稅率、開放的營商環境以及成熟的法律體系。上述比較優勢吸引大批跨國制藥企業在愛爾蘭註冊歐洲總部或子公司，使其迅速崛起為“歐洲藥廠”，跨國制藥巨頭的核心產品從愛爾蘭大量出口至美國市場。



起步於20世紀60年代的愛爾蘭制藥產業最初主要生產藥物原料，如今已擴展至生物技術、醫療器械等領域，涵蓋從研發、製造到投放市場的全鏈條。為落戶愛爾蘭的企業提供咨詢服務的內森基金會統計，全球前十大制藥企業和醫療器械企業中，大多數在愛爾蘭設有生產基地，全球最暢銷10種藥品中有7種在該國生產。



愛爾蘭是歐盟最大的醫藥產品出口國，美國近年來一直是愛爾蘭最大醫藥產品出口市場。愛爾蘭中央統計局的數據顯示：2024年，愛爾蘭貨物出口額近2240億歐元，創歷史新高；其中，醫療與制藥產品總出口額999億歐元，占比近45%。同年，愛爾蘭對美貨物出口額超720億歐元，其中醫藥產品580億歐元，占比約60%。



然而，這種高度集中的外向型經濟模式，使愛爾蘭對美國政策變化異常敏感。截至2023年，愛爾蘭吸收外國直接投資累計1.3萬億歐元，相當於其GDP的255%，這一比例大約是歐盟平均水平的四倍。其中，來自美國的直接投資額累計高達8970億歐元，占比達69%。



這意味著，美國市場是愛爾蘭出口體系的“命門”。一旦高額關稅實施，不僅會直接削弱出口收益，還可能動搖跨國公司對愛爾蘭的投資信心。