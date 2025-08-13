鄉村兒童走進國家大劇院　開啟藝術之旅

“故宮小書包”鄉村兒童公益夏令營活動合影。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月13日電／據新華網報導，8月12日，中銀三星人壽攜手國家大劇院藝術發展基金會，聯合開展“公益座”活動，邀請“故宮小書包”鄉村兒童公益夏令營的24名師生，走進國家大劇院開啟了一場別開生面的藝術之旅。



跟隨導覽，師生們走進了這座被譽為“城市藝術客廳”的國家級文化地標，在藝術熏陶中感受到建築美學的魅力。漫步在恢弘的橄欖廳，孩子們被巨大的穹頂設計和流動的曲線所震撼，並“偶遇”了一場鋼琴與小提琴的演出。來自河北正定子龍小學的李梓玥表示，要把所見所聞帶回學校，和更多的同學分享這次的藝術之旅。據瞭解，該演出是國家大劇院精心策劃、特別推出的“公共空間音樂會”，旨在為觀眾帶來別具一格的視聽盛宴。



活動期間，師生們還一同觀看了2025國家大劇院國際兒童戲劇季劇目——西班牙音樂木偶劇《動物狂歡節》的亞洲首演，在中國和西班牙建立全面戰略夥伴關係20周年之際沉浸式體驗充滿想象力的藝術盛宴。來自安徽省金寨縣思源實驗學校老師餘有功認為，這樣的藝術熏陶對鄉村兒童而言尤為珍貴，能在他們心中播下美的種子。



本次活動是中銀三星人壽與國家大劇院藝術發展基金會共同助力鄉村教育、推動美育普及的重要實踐，通過“公益座”活動，讓長期扎根鄉村教育的教師們近距離感受國家級舞台的魅力，為鄉村兒童打開了一扇通往藝術的大門、種下了藝術的種子，依托“金融＋藝術”，共同助力提升鄉村美育教育發展。



據悉，國家大劇院“公益座”項目，旨在通過邀請受益群體到大劇院觀看演出、劇院參觀、導賞沙龍等系列活動，助力全民藝術素養提升，推動文化普及與社會公平，提升人民群眾的文化獲得感和幸福感。



後續行程中，中銀三星人壽將持續支持“故宮小書包”鄉村兒童公益夏令營走進故宮博物院、首都博物館等文化地標，進一步感受中華優秀傳統文化的深厚底蘊，開闊鄉村兒童視野，在研學中求真探索。