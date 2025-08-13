中評社北京8月13日電／據新華社報導，題：從“傑利蠑螈”到“特朗普蠑螈”——起底美國選區劃分黨爭怪象



美國共和、民主兩黨有關得克薩斯州國會選區劃分的爭鬥持續。由共和黨人控制的得州參議院12日通過一項重新劃分該州國會選區的議案，以期在明年中期選舉中為該黨增加國會眾議院席位。



這項議案正式生效還需得到州眾議院通過。在州眾議院占少數的民主黨人繼續以“集體出走”方式抵制共和黨人的計劃。自8月4日起，得州眾議院因不能達到展開立法工作所需法定人數而一直處於休會狀態。



19世紀初，美國一名姓氏為傑利的州長為了使其所在黨派在選舉中獲勝而重劃國會選區，導致選區形狀扭曲怪異如同蠑螈，由此誕生政治術語“傑利蠑螈”。此次得州共和黨人重劃選區由美國總統特朗普直接推動，有美國政客因此將其稱為“特朗普蠑螈”。



美國輿論認為，如今，兩黨對這種醜陋的操縱選舉招數非但不再遮遮掩掩，甚至還“公開比爛”，再次印證“美式民主”的弊端與衰落。



議員“集體出走”鬧劇



這場紛爭的起因是，以壓倒性優勢控制得州立法機構的共和黨人謀求通過一項新議案，重新劃分該州的國會選區。美國各州通常每10年根據人口普查結果重新劃分國會選區，但這次得州共和黨人推動重劃選區距上次僅隔約5年。



目前，得州在國會眾議院共有38個席位，共和黨人和民主黨人分別占25席和12席，另有一席因一名民主黨議員去世而空缺。如果得州共和黨人推動的重劃選區議案得以通過，有望幫助共和黨在明年中期選舉中增加5個國會眾議院席位。