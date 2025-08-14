王勇答中評：兩岸經貿合作有助台擺脫美壓榨

王勇（中評社資料圖） 中評社北京8月14日電（記者 海涵）針對美國對台叠加關稅，廈門大學台灣研究院經濟研究所所長王勇昨日接受中評社記者採訪指出，兩岸進一步加深經貿合作，可以形成對美國出口市場的產品競爭合力，有助於在對美貿易談判中相互支持，進而擺脫美國對台貿易談判的無限壓榨，從而推動台灣地區獲得真正意義上的經濟自主。



王勇現任廈門大學台灣研究院經濟所所長、副教授、碩士生導師，兩岸關係和平發展協同創新中心經濟一體化平台副教授。



台灣地區經濟事務主管部門8月8日證實台灣地區出口至美國市場的紡織、石化、鋼鐵、機床、機械等行業的產品將在原有對美關稅基礎上再叠加20%的所謂“對等關稅”。王勇說，美國對台加征20%的“對等關稅”，本就高於日韓的15%稅率，再加上日韓不會叠加原有關稅，所以，“20%＋N”的叠加稅率將極大增加台灣地區出口至美國的這些傳統產品的生產成本，壓縮其利潤空間，相較日韓這些同類出口商品的競爭對手，台灣地區出口競爭力勢必遭到嚴重削弱。



王勇指出，在台灣地區出口至美國的重要傳統出口產品中，紡織行業叠加關稅後稅率達30－40%，機床行業叠加關稅後稅率升至24.7%，加之新台幣兌美元匯率升值12%帶來的叠加影響，這兩類出口產品與日本、韓國的價格競爭力差距已擴大至20%，致台灣地區這兩類產品對美出口訂單大幅減少，進而拉低台灣地區近期經濟景氣指數和經濟增長率。



“同時，台灣地區傳統出口產品生產企業的員工亦受到極大負面影響。”王勇表示，台灣地區機床業者稱此關稅稅率結果為“40年來最慘烈的淘汰戰”。目前已有部分機床業廠商實施“做三休四”運營模式甚至裁減員工以應對困境。

