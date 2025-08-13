美韓聯軍司令：加快推進戰權移交危及半島局勢

中評社香港8月13日電／韓聯社報道，駐韓美軍司令兼韓美聯軍司令澤維爾·布倫森8日表示，若為加快推進戰時作戰指揮權移交而選擇“抄近道”，可能會危及韓半島的戰備態勢。



布倫森當天在位於京畿道平澤市的駐韓美軍基地“漢弗萊斯營”與韓媒記者座談，並作出如上表述。在韓美領導人即將會晤並商討“韓美同盟現代化”的背景下，韓美聯軍司令對急於移交戰時作戰指揮權公開表明警惕立場，引人關注。



布倫森說，美方希望在“條件成熟”的未來某個時間點實現戰權移交，而在推進移交的過程中改變條件很危險。當初設定條件自有其原因，那些條件仍有效。他強調，急於推進移交進程不符合美韓兩國共同利益。



韓美通過“乙支自由護盾”（UFS）等戰區級聯合軍演評估韓方收回戰權的條件是否成熟。戰權評估工作分為三個階段，第一階段為初始作戰能力（IOC）評估，第二階段為全面作戰能力（FOC）評估，第三階段為完全遂行任務能力（FMC）評估。當前，韓美正進行第二階段評估。據悉，其中對部隊的評估工作已完成，對未來聯合司令部的評估仍在進行當中。



布倫森就“同盟現代化”指出，實現同盟現代化可在當前的作戰環境下以不同於過去的方式遂行任務。被問及韓軍被美方要求介入兩岸問題的可能性時，布倫森稱，不應把南韓在台灣問題上與美方共進退當作既成事實來看待。他提及來自朝鮮、俄羅斯、中國的不同威脅，並指出美韓具備的不對稱優勢就是同盟關係，同盟的力量比任何一方的優勢都強大。