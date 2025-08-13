日本政府正探討擴大二手護衛艦的出口

中評社香港8月13日電／共同社報導，日本政府正探討擴大海上自衛隊二手“阿武隈”型護衛艦的出口。除了此前已透露的對象菲律賓之外，也出現了向印度尼西亞和越南出口的方案。此舉旨在加強與位於海上交通要道的東南亞在安全保障方面的合作。具有殺傷能力的護衛艦若屬於“共同開發和生產”的情況則可出口。政府計劃通過更改二手艦艇的規格將其定位為共同開發，但也可能引發爭議。



據防衛省稱，“阿武隈”型護衛艦在1989年至1993年間共有6艘服役。鑑於自衛隊員短缺，日本將轉向能夠節省人力的新型護衛艦，計劃讓全部的該型號艦艇退役。



2022年制定的《防衛力整備計劃》規定，“服役經過較長年限、擴張性等存在侷限的艦艇”應盡快退役。關於退役後的裝備處理，提出“探討向志同道合國家轉移”。



日本重視與東盟（ASEAN）大國印尼之間的關係。在1月舉行的兩國防長會談中，雙方就為加強海洋安保領域的合作而設立工作人員磋商機制達成了一致。日本與越南之間，近年來也在推進防務部門間的合作與交流，去年年底依照《防衛裝備品和技術轉移協定》，向越南轉讓了兩輛陸上自衛隊的二手物資運輸車。



關於向菲律賓出口護衛艦一事，是日本防衛相中谷元與菲律賓國防部長特奧多羅6月舉行會談時磋商的。



包括護衛艦在內具有高殺傷能力武器出口受到“防衛裝備轉移三原則”限制，但若是共同開發和生產則可轉移。政府的方針是通過根據各國需求變更二手護衛艦規格的做法，定位為“共同開發”，但存在可能導致三原則名存實亡的擔憂。防衛省相關人士指出：“能否獲得朝野政黨的理解尚是未知數。”