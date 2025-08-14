快評：石破茂反思戰敗　媚日者仍說“終戰”

中評社快評／今年1月29日，日本首相石破茂用“戰敗”代替日本社會慣用的“終戰”表述反思戰爭。石破茂在日本國際問題研究所主辦的“東京全球對話”研討會上使用“戰敗”一詞描述1945年發生的歷史事件，強調“今年是日本戰敗80周年，我特別使用‘戰敗’這個詞，因為‘終戰’一詞會誤導我們看待事情的本質。”



石破茂反思戰敗，在台灣，“國史館”舉辦的抗日戰爭紀念活動卻以“中日戰爭結束與終戰接收”取代“抗戰勝利”表述。作為掌理纂修“國史”事宜的官方機構，“國史館”有此拙劣表演令人痛心，但不令人意外。過去多年，在“台獨”勢力推動的“去中國化”下，台灣“光復”變成“終戰”，日本殖民變成“良心統治”，歷史被篡改、黑白被顛倒。



抗戰勝利，日本投降。使用“終戰”，既是為侵略者掩飾戰敗，也是在踐踏大陸抗戰犧牲的先烈，羞辱日本殖民時期反抗日本殖民統治而犧牲的台灣先人。台灣資深媒體人徐宗懋認為，“國史館”食公帑卻幹著出賣台灣的行徑，無恥到了極點。



國台辦發言人朱鳳蓮13日在例行新聞發布會上指出，台灣有關方面刻意淡化日本軍國主義侵略的殘暴，抹煞抗戰的正義性，無視抗戰勝利偉大成果，歪曲事實、篡改歷史、顛倒黑白，既是對歷史的無知，更是對全民族奮鬥犧牲的褻瀆。他們所謂的紀念活動是諂媚侵略者、篡改歷史事實的拙劣表演。



日本戰敗是事實，石破茂都在反思。“終戰接收”淡化日本軍國主義、諂媚侵略者，台灣媚日者的良心和勇氣都不如石破茂。當此抗日戰爭勝利80周年、台灣光復80周年之際，任何鼓吹“終戰、終戰日、終戰史觀”，都不得人心，應被唾棄。