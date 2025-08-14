安理會拒認蘇丹快速支援部隊“平行政府”

這是4月17日在蘇丹喀土穆國際機場拍攝的飛機殘骸。自2023年4月蘇丹武裝衝突爆發以來，喀土穆國際機場一直由蘇丹快速支援部隊控制並處於關閉狀態。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據新華社報導，聯合國安理會13日發表媒體聲明，拒絕接受蘇丹快速支援部隊上月宣布在其控制地區成立“平行政府”。



聲明說，此類行動直接威脅蘇丹領土完整和團結、加劇武裝衝突、分化國家、加重人道危機。安理會成員對此類行動所產生的影響表示嚴重關切。安理會成員明確重申支持蘇丹的主權、獨立、團結和領土完整，強調任何破壞這些原則的單邊行動不僅威脅到蘇丹未來，也會對更廣大地區的和平穩定造成破壞。



聲明說，安理會成員重申，當務之急是各方恢復談判以達成永久停火並為政治解決衝突創造條件。聲明要求蘇丹快速支援部隊解除對北達爾富爾州首府法希爾的圍困，呼籲立即停止戰鬥並緩和法希爾及其周邊的緊張局勢。



聲明還譴責數周來蘇丹科爾多凡地區的襲擊造成大量平民死亡。聲明敦促所有聯合國會員國避免挑起衝突的外部干涉、支持和平努力、恪守國際法義務、落實安理會有關決議。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續兩年多的武裝衝突已造成近3萬人喪生、超過1200萬人流離失所。目前，快速支援部隊控制著西部達爾富爾地區的大部分區域及科爾多凡地區的部分區域。