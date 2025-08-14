南非指美國“國別人權報告”有嚴重缺陷

7月29日，美國總統特朗普乘直升機返回華盛頓白宮。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據新華社報導，南非國際關係與合作部日前發表聲明稱，美國國務院有關南非人權狀況的報告“不準確且存在嚴重缺陷”。



美國務院在其2024年度“國別人權報告”中指認南非人權狀況“顯著惡化”，稱隨著《征用法案》簽署生效，南非朝著征用白人土地、進一步侵犯少數族裔邁出了“令人擔憂的實質性一步”。報告還稱南非存在“任意或非法殺戮”“任意逮捕或拘留”“壓制少數族裔”等行為。



南非國際關係與合作部在聲明中表示，對這份報告“深感失望”，指出報告“依據缺乏背景信息和不可信的敘述”，未能反映南非民主現實，報告中被用作證據的一起事件“從根本上歪曲了事實”。



聲明說，美國作為一個已經退出聯合國人權理事會、拒絕接受多邊審議機制監督的國家，對他國人權狀況發布充滿偏見的報告，這種做法極具諷刺意味。聲明指出，鑒於美國內存在大量有據可查的人權問題，美方的上述做法顯得“尤其引人注目”。



南非因2023年12月向國際法院起訴以色列在加沙地帶實施種族滅絕而開罪美國。今年以來，南非同美國關係一直緊張。特朗普政府先是以南非簽署《征用法案》構成對白人“種族歧視”為由切斷對南非援助，之後又驅逐了對特朗普發表批評言論的南非駐美大使。南非國際關係與合作部長羅納德·拉莫拉日前接受媒體採訪時說，美方對南非內政的干預已令雙邊關係跌至“低水平”。



美國自本月7日起對南非輸美商品徵收30%關稅，南非成為撒哈拉以南非洲被美徵收關稅最高的國家。