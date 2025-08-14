中評社北京8月14日電／網評：歐洲何以強烈反對“雙普會”？



來源：大公報 作者：宋魯鄭 （旅法政治學者、復旦大學中國研究院研究員）



俄美兩國總統明天在阿拉斯加就俄烏衝突舉行峰會，這也是2014年克里米亞事件之後普京總統第一次踏足美國。



雖然歐美對俄烏衝突的立場已經一致：即實現和平，歐洲應該樂見其成。畢竟俄烏衝突給歐洲造成的代價非常巨大，它們也渴望能早一天結束。但現實卻是歐洲以一套套組合拳表示強烈反對：歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯警告美國不要向莫斯科讓步，同時歐盟針鋒相對地籌備第19輪對俄制裁。隨後英、法、德、意、波蘭、芬蘭領導人及歐盟委員會主席馮德萊恩發表聯合聲明：“烏克蘭的和平之路不能繞過烏克蘭”、任何外交解決方案都必須保障烏克蘭及歐洲的安全利益。這還不夠，8月12日，歐盟26國領導人再發表關於烏克蘭局勢的共同聲明：強調必須維護烏克蘭和歐洲重大安全利益，公正和持久和平必須以尊重國際法為基礎，沒有烏克蘭的參與，和平之路無從談起。此外德國總理默茨、法國總統馬克龍都明確表示烏克蘭不能缺席。



歐洲強烈反對“雙普會”，有如下四大因素：



第一，俄烏衝突發生在歐洲，直接影響到歐洲安全，但卻被排除在外，連參加的資格都沒有。這不僅令歐洲大失顔面，更是對歐洲全球地位和影響力的重大傷害。歐洲表面是為烏克蘭聲張權益，其實還是為了自己。所以卡拉斯強調，“任何美俄協議都必須包括烏克蘭和歐盟，因為這關係到烏克蘭乃至整個歐洲的安全。”



第二，被排除在談判桌之外的歐洲擔心“雙普會”變成第二個慕尼黑或者雅爾塔：要麼烏克蘭和歐洲被犧牲出賣，要麼美俄瓜分勢力範圍，要麼這兩者兼而有之。在會談前，特朗普稱，為了結束俄烏衝突，可能會“進行有利於雙方的領土交換”。彭博社也報導稱，美俄官員正努力敲定一項協議，承認俄羅斯對占領的烏克蘭領土的控制權。



從特朗普一貫的立場和各種跡象來看，這場會談的輸家將是歐洲和烏克蘭。但歐洲三年多來已經承擔和付出的實在太多，當然是萬難接受俄美一個談判就使自己的一切努力都打了水漂。