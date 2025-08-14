中國園藝設計師英倫“綻放芬芳”

5月20日，一名男子在英國倫敦切爾西花展上參觀。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據人民日報海外版報導，近日，英國皇家園藝學會（RHS）花展在南約克郡的溫特沃斯伍德豪斯舉行。在這座歷史悠久的英式莊園中，一位身穿藍白條紋襯衫、神情自信的中國青年，引起媒體與觀眾的關注。他叫許博文，本科畢業於中國農業大學園藝專業，碩士就讀於英國謝菲爾德大學，是本次展會18組長花境參賽者中唯一入圍的中國人。此次，他憑借長花境作品《A Taoist Vision》（意譯《陰陽相生》），在長花境賽道中摘得銀獎。



英國皇家園藝學會花展被譽為“世界園藝和花園設計領域的奧斯卡”，其長花境賽道長期由英國本土設計師主導。長花境，是一種傳統的英式花園設計理念，指的是倚靠墻體、樹籬和栅欄等一長排多年生開花草本植物為主的植物種植區域，通常可以從一側或者兩側進行觀賞。此次許博文的獲獎作品《陰陽相生》融匯了道家思想與英倫花園傳統。其設計靈感來自道家思想，強調“順應自然”，通過綠草、枯枝與鮮花的自然組合，將“萬物負陰而抱陽”的道家思想融入花園設計創作，使西方觀眾從植物的榮枯變化中感受東方人對自然的獨特理解。作品還融入中國書法，將隸書書寫的“守拙”“見素”“無相”等墨寶，點綴於花境植物間，傳達出一種東方哲學的精神氣韵。



近年來，中國作品、中國年輕設計師頻頻在英國皇家園藝學會花展中嶄露頭角。2021年，由中國廣州組織建設的“廣州花園”獲得切爾西花展金獎，成為160年來首個獲得該花展金獎的中國花園。今年，英國謝菲爾德大學中國留學生團隊（任哲辰、許熙雅、梁統亨、楊敏婕）等設計的《Sunlight Shining Through》（意譯《陽光灑落》），在漢普頓宮花展的微型城市花園Pocket Garden（口袋花園）設計中獲得金獎。這些成績來之不易，也格外珍貴。



中國園藝有著悠久的歷史，具有鮮明的特色，蘊含著中國人特有的美學精神、生態理念和哲學思想。在海外參加花展是傳播中國文化很好的機會，但也面臨著諸多挑戰。從設計構思、植物選配，到後期的原料收集、現場施工，考驗園藝設計師多方面能力，既需要扎實的外語能力、專業知識，還需要對當地文化、法律法規等有深入瞭解。令人欣喜的是，中國年輕一代的園藝設計師逐漸彰顯出自己的專業性、國際性，以富有活力和創意的面貌，在世界園藝舞台上“綻放芬芳”，期待他們創作出更多好作品。