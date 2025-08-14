“中國貢獻”跨越山海：兩山理念啟迪全球

7月14日，在位於美國紐約的聯合國總部，中國常駐聯合國代表傅聰在聯合國可持續發展高級別政治論壇“中國落實2030年可持續發展議程國家戰略與實施進展——中國‘兩山’理念推動可持續發展”中國專場活動上致辭。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據新華社報導，這是蘊含東方智慧與實踐偉力的科學論斷。



綠水青山就是金山銀山。2005年8月15日，時任浙江省委書記習近平考察湖州市安吉縣餘村，首次提出“兩山”理念。



20年來，“兩山”理念不斷凝聚共識，推動中國以敢為人先的綠色創新實踐，創造了舉世矚目的生態奇跡和發展奇跡。這一理念正跨越山海，走向世界，助力廣大發展中國家走上綠色發展之路，攜手書寫全球生態文明建設新篇章。



科學理念指引發展之路



岡比亞資深媒體人拉薩納·通卡拉多次到訪中國，今年第一次來到安吉餘村。此番實地探訪“綠水青山就是金山銀山”理念發源地，讓他對眼前生態美、產業興、百姓富的中國農村面貌有了更深的理解和思考。



“正是在這里，20年前，習近平主席同當地村幹部圍坐一起，稱讚他們作出了不起的重要決定——停止以破壞生態為代價去尋求發展。”通卡拉說，“此後，整個村莊一步步成長為如今以綠色產業為基礎的生態中心。”



在和通卡拉交流的過程中，人們回憶起當年“泥沙滿地、塵土漫天”的情景和決定關停礦山、水泥廠的艱難。尤為難忘的是，正是“綠水青山就是金山銀山”這句話，讓大家有了方向感，吃了“定心丸”。

參訪結束，這位前來探尋中國農村發展之道的非洲媒體人不禁感慨：“習近平主席真是一位有遠見的領導人。”



哈薩克斯坦社會輿論研究所首席研究員卡拉姆卡絲·葉西莫娃清楚地記得，自己第一次聽到“綠水青山就是金山銀山”這句話是在2013年9月。當時，在哈薩克斯坦進行國事訪問的習近平主席在納扎爾巴耶夫大學發表重要演講，在回答學生提問時首次在海外就“綠水青山就是金山銀山”進行了深入闡述。

