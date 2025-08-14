為何西方“承認潮”難阻以色列一意孤行

8月10日，以色列總理內塔尼亞胡在耶路撒冷舉行的記者會上用手指向屏幕中的加沙地帶地圖。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據新華社報導，澳大利亞日前宣布將承認巴勒斯坦國，讓近一段時間以來西方國家的“承認潮”進一步擴大。曾長期支持以色列的西方國家紛紛轉變態度，令以色列在國際上更加孤立。然而以色列不僅沒有停止在加沙地帶的軍事行動，反而一意孤行堅持其“接管加沙城”計劃。



分析人士認為，一些西方國家在巴以問題上的“轉向”，主要是因為受到強大的國內外輿論壓力，同時也希望維持自身國際影響力。但只要西方國家特別是美國不對以色列施加實質性壓力，就無法有效遏制以色列的行為。



“承認潮”擴大



自7月下旬以來，法國、英國、加拿大已宣布計劃在9月召開的第80屆聯合國大會上或會前承認巴勒斯坦國。澳大利亞最近也加入這一“承認潮”。



澳總理阿爾巴尼斯8月11日表示，澳大利亞將在9月聯大上承認巴勒斯坦國，此舉是作為全球協調努力推動落實“兩國方案”的一部分。阿爾巴尼斯指出，“兩國方案”是打破中東暴力循環，終結加沙衝突、苦難與饑荒的最大希望。



除了明確表示計劃承認巴勒斯坦國，還有部分西方國家表示將考慮這一問題。同樣在8月11日，新西蘭外長溫斯頓·彼得斯表示，該國政府將在9月就承認巴勒斯坦國問題作出正式決定，並在“聯合國領導人周”期間展示其方案。



此前，葡萄牙總理蒙特內格羅於7月31日發表聲明說，葡政府將與總統德索薩及議會各政黨就是否在9月聯大上正式承認巴勒斯坦國進行磋商。

