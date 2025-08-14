李家超與教育部部長懷進鵬會面

李家超在禮賓府會晤懷進鵬，就兩地教育及科研合作交流意見。（圖片來源：大公網） 中評社北京8月14日電／據大公網消息，行政長官李家超昨日與教育部部長懷進鵬會面，雙方就深化內地與香港的教育及科研合作交流意見。李家超表示，特區政府通過各種措施，推廣“留學香港”品牌，並歡迎內地高校及科研機構進駐河套，加強協作，貢獻國家高質量發展。



李家超歡迎懷進鵬率團訪港，出席中國國際大學生創新大賽港澳區域賽及多項教育活動。他指出，香港是全球唯一同時擁有五所世界百強大學的城市，特區政府正積極推廣“留學香港”品牌，並大力推動內地與香港高等教育合作，以配合國家科教興國、人才強國和創新驅動發展戰略。



李家超特別提到，北部都會區是香港未來發展的重要引擎，特區政府正積極推進北都大學教育城的發展，鼓勵本地頂尖大學與中外知名院校合作，採用靈活創新的模式，開辦更多創新、前沿及高層次的品牌課程和研究項目，培養具國際視野和專業能力的人才，進一步提升香港在國際學術及科研領域的影響力。



歡迎內地高校進駐河套



在科研合作方面，李家超指出，特區政府正全力推動數字教育，並提效提速發展河套深港科技創新合作區香港園區。他歡迎更多內地高校及科研機構在園區設立實驗室或研發中心，利用園區的獨特優勢，拓展國際科研合作領域，攜手強化“產、學、研”的協作，貢獻國家高質量發展。



懷進鵬亦率團到訪香港理工大學（理大），參觀了理大工業中心人工智能機器人實驗室，其間理大學者介紹和展示十個醫學、健康和人工智能相關領域的創新科研項目，充分展現理大在推動“醫工結合”及人工智能賦能醫學科研成果，如何引領新世代醫療發展。這些項目包括：協作生成式人工智能；可進行心血管疾病風險評估和常見眼疾篩查的人工智能眼底照相機；無輻射三維超聲脊柱側彎評估及無線掌上式超聲波脂肪肝和肝纖維化評估設備、人工智能賦能癌症精準診療的虛擬增強磁共振影像系統等。



懷進鵬（12日）亦蒞臨主禮由中國高等教育學會主辦、香港科技大學承辦的“內地與港澳大學校長圓桌會”，並發表主旨演講。懷進鵬表示，教育強國建設是一項系統工程，希望內地與港澳高校錨定教育強國建設的目標任務，同頻共振、攜手並進。進一步發揮港澳獨特作用，推動香港成為國際教育中心、創新中心和人才中心。持續加強與世界一流高校的合作交流，舉辦好“世界頂尖大學論壇”。