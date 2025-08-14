外交公署：美借人權報告抹黑香港枉費心機

中評社北京8月14日電／據大公網消息，針對美國國務院近日發布所謂“2024年度國別人權報告”，罔顧事實真相，蓄意抹黑中國和香港特區人權法治狀況，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。



發言人表示，美方不顧自身在人權方面的斑斑劣跡，卻在報告中編造“香港人權狀況惡化”的虛假謊言，翻炒反中亂港分子個案，為其撐腰張目，充分暴露出美方將人權問題政治化、工具化，企圖借香港遏制中國發展的險惡圖謀，令人不齒。



國際社會對香港充滿信心



發言人指出，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則。特區秉公審案，堅決打擊危害國家安全的行為和活動，是依法維護國家安全和法律尊嚴的當然之舉，無可指摘。事實上，香港國安法和香港國安條例實施以來，香港居民、媒體等均依法享有的各項權利自由得到充分保障。今天的香港是全球最自由經濟體，國際金融中心地位位居世界第三，“世界競爭力”、“人才競爭力”、“投資環境”等躋身世界前列，這充分彰顯了國際社會對香港的認可和信心。



發言人強調，香港事務純屬中國內政，任何外部勢力干涉都是枉費心機。中央政府堅定支持香港特區政府依法維護國家安全、懲治危害國家安全的犯罪行為、堅決保障香港繁榮穩定。我們敦促美方切實尊重事實，尊重中國主權和香港法治，立即收起借人權問題攻擊抹黑香港的卑劣伎倆，立即停止插手干預香港事務和中國內政的險惡圖謀。

