“大熊貓龍鳳胎生日特別版天星小輪”啟航

“大熊貓龍鳳胎生日特別版天星小輪”昨日啟航。（圖片來源：大公網） 中評社北京8月14日電／據大公網消息，為慶祝大熊貓寶寶“加加”、“得得”明日（15日）一歲生日，海洋公園、文化體育及旅遊局、香港旅遊發展局合作推出“大熊貓龍鳳胎生日特別版天星小輪”，昨日舉行啟航儀式，提供服務至10月12日，供市民及旅客打卡留念。



特別版的天星小輪的船頂上，坐著兩只分別戴上藍色、黃色生日帽的大熊貓模型，渡輪穿梭維港兩岸，於“中環往返尖沙咀”及“灣仔往返尖沙咀”兩條主要航線亮相，讓大熊貓寶寶生日的喜悅伴隨海上航程傳遞出去。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，每次坐小輪，都贊嘆維港之美、香港之美，今次有龍鳳胎姊弟加持，一定會令旅客更樂而忘返。



為將大熊貓生日慶典的歡樂氛圍延伸至全港每個角落，海洋公園Panda Friends角色，包括“加加”、“得得”將現身全港多個地點。位於山頂道花園的Panda Friends裝置和期間限定店，將於8月份逢周末營業，提供獨家周邊商品及紀念品供選購。全港32條旅遊熱門街道陸續換上大熊貓主題路牌，設計融入龍鳳胎成長照、地道美食、文化特色及著名地標，讓市民及旅客“集郵”打卡。