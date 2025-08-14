高德打車供應商：據調查黑司機冒用賬戶接單

有市民近日表示自己使用高德打車時，發現有疑似無香港身份證的內地司機接單。（圖片來源：大公網） 中評社北京8月14日電／據大公網消息，香港“高德打車”疑有司機是內地黑工的事件，“高德打車”的合作服務供應商“宇宙出行”昨日發聲明表示，調查發現涉事司機冒用他人賬戶接單違規操作，已永久封禁涉事賬戶，列入黑名單。



已永久封禁涉事賬戶



有本港市民近日使用高德打車時，發現有疑似無香港身份證、衹有商務簽注的內地司機，透過該平台在港接單載客取酬。該名乘客其後將相關影片上傳至社交平台，並報警舉報事件。



宇宙出行發聲明稱，前日（12日）通過高德收到乘客舉報，指有司機涉嫌違規行為。平台立即凍結涉事賬戶，經全面調查後，該司機承認冒用他人賬戶，聲稱由“老板”提供賬戶接單，但拒絕說明來源。公司因其行為違反《平台司機協議》及香港《盜竊罪條例》，永久封禁涉事賬戶，並將其列入黑名單。



宇宙出行指已向警方報案，並整理相關證據，隨時配合警方調查“老板”身份；同時報備運輸署，配合追究其違反相關交通條例。該公司稱堅決擁護香港法律，對非法務工行為零容忍，重申僅允許持香港合法證件的司機註冊，絕不招募非本地人員，未來會定期發布合規審查報告。如有相關犯罪線索，將第一時間移交司法機關並承擔舉證義務。