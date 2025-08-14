世界機器人大會：智造科技生活共享美好未來

觀眾在宇樹機器人展台觀看機器人拳擊展示。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據光明日報報導，8月8日至12日，以“讓機器人更智慧，讓具身體更智能”為主題的2025世界機器人大會在北京舉辦。這場為期5天的盛會展示了機器人領域的最新突破，令觀眾大飽眼福——400多位國內外專家學者、企業家、國際機構代表齊聚一堂，共話機器人領域前沿技術，分享最新產品與應用；220家國內外知名機器人企業攜1500餘件產品集中亮相；還有100餘款新品在此首發首秀。



世界機器人大會已成功舉辦10屆。“10年來，世界機器人大會在推動科技創新與產業創新融合發展、提升機器人應用質效、擴大國際交流合作等方面持續耕耘、久久為功，不但成為全球機器人領域的‘創新引領盛會’‘產業促進盛會’‘應用推廣盛會’‘國際合作盛會’，更成為機器人賦能千行百業、走進千家萬景的推動者、參與者和見證者。”中國電子學會理事長徐曉蘭表示。



走進世界機器人大會會場，猶如進入由機器人構建的未來世界。在大會搭建的生產製造、倉儲物流、安全防護、家政服務、教育醫療等500餘個場景內，來自不同企業、形態各異的機器人同台競技，接受觀眾的“檢閱”：有的靠近貨架，按照訂單一一取貨；有的站在球門前，拉開架勢準備撲下一記射門；還有的忙著分揀雜亂的衣物，嫻熟地叠好，並收納到整理箱內……



這些只是機器人產業發展的一個縮影。迅速接受指令並作出反應，動作靈活、穩定、連貫，正是機器人技術高速迭代、智能水平大幅提升的最好證明。



徐曉蘭介紹，2024年，我國機器人專利申請量占全球機器人專利申請總量的2/3。同時，機器人核心零部件形成豐富的自有產品譜系；機器人大模型、智能協同控制、人機交互等核心技術不斷突破；機器人標準工作體系初步構建，中試、檢測、認證等服務體系加速布局。



我國高度重視機器人產業發展。相關統計顯示，今年上半年，我國機器人產業營業收入同比增長27.8%，工業機器人和服務機器人產量同比分別增長35.6%和25.5%，連續12年成為全球最大工業機器人市場，我國也是全球第一大機器人生產國。另據統計，我國工業機器人產量從2015年的3.3萬套增長至2024年的55.6萬套，服務機器人產量也從2020年的662.3萬套攀升至2025年的1051.9萬套。工業機器人應用覆蓋國民經濟71個行業大類、236個行業中類，製造業機器人密度躍升至全球第三位。

