海峽兩岸青年創新創業大賽在常州開幕

2025海峽兩岸青年創新創業大賽開幕式現場（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京8月14日電／據中國台灣網報導，八月的龍城，草木葳蕤，萬物競秀。13日，2025海峽兩岸青年創新創業大賽在江蘇省常州市正式拉開帷幕。來自兩岸的專家學者、參賽選手和創業青年代表等參加開幕式。



常州市委常委楊芬致辭表示，常州與台灣人緣相親、文緣相承、商緣相連，既是兩岸交流合作的重點城市之一，也是台商投資興業的熱土。常州願成為兩岸青年創新創業的“最佳合夥人”，為每個來常創業的兩岸青年成就事業搭建廣闊舞台。希望兩岸青年朋友們在本次大賽中以賽會友、互學互鑒，盡情展示創新規劃和創業夢想，在交流合作中碰撞出思想火花，攜手推動創新項目落地生根。



“我相信大賽不只是展示成果的舞台，更是合作的契機。”參賽選手代表林斯涵表示，常州交通便利、產業完善、創業政策支持力度大，為初創企業提供了堅實後盾，可謂是長三角的“創業黃金地”，給了青年創客們極大的信心和動力。在未來，相信更多台企能在常州推動科技發展再上新台階。



評委代表、江蘇師範大學副校長董曉臣表示，大賽評委會將秉持客觀、公正原則評審參賽項目，保障本次賽事順利進行。



據瞭解，本屆大賽以“匯聚青春力量 同心共創未來”為主題，共設置高端製造、電子信息、新能源新材料、合成生物、文創服務等5個賽道，吸引了280個項目報名，其中有206個項目通過初審，台灣參賽項目達177個。

