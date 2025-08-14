王毅將主持瀾湄合作第十次外長會及相關會晤

2024年8月16日，瀾滄江－湄公河合作第九次外長會在泰國清邁舉行。中共中央政治局委員、外交部長王毅和泰國外交部次長艾斯麗共同主持會議，柬埔寨副首相兼外交大臣宋金達、老撾副總理兼外長沙倫賽、緬甸副總理兼外長丹穗、越南外交部副部長阮明姮出席。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據新華社報導，外交部發言人13日宣布：中共中央政治局委員、外交部長王毅將於8月14日至15日在雲南安寧主持瀾滄江—湄公河合作第十次外長會。會議期間，還將舉行中老緬泰外長非正式會晤。