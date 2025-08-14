商務部發言人就出口管制管控名單答記者問

當地時間7月28日至29日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及貿易代表格裡爾在瑞典斯德哥爾摩舉行中美經貿會談。這是7月29日在瑞典斯德哥爾摩拍攝的中美經貿會談地點外景。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據人民日報報導，商務部新聞發言人12日表示，根據出口管制相關法律法規規定，商務部於2025年4月4日和9日分別發布了第21號和22號公告，將28家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。為落實中美經貿高層會談共識，決定自2025年8月12日起，對於2025年4月4日被列入出口管制管控名單的16家美國實體，繼續暫停上述相關措施90天；對於2025年4月9日被列入出口管制管控名單的12家美國實體，停止執行相關措施。



有記者問：我們注意到，中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明提到中方將採取或者維持必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制措施。請問在出口管制管控名單方面有何考慮？商務部新聞發言人作出上述回應。



發言人說，出口經營者如需向上述實體出口兩用物項，應當根據《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》相關規定向商務部提出申請；商務部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。