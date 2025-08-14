青島：豐富教育形式，為年輕幹部系好風紀扣

鳥瞰青島老城區一角（2024年8月17日攝，無人機照片）。持續“城市更新”讓青島歷史文化街區煥發生機。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月14日電／據中央紀委國家監委網站消息，近日，山東省青島市分批次組織全市年輕幹部現場集中觀看廉潔話劇《深淵》。該片取材自青島市市南區紀委監委查辦的區屬國有企業違紀違法典型案件，講述了一名國企年輕幹部一步步腐化墮落的過程。



據悉，廉潔話劇《深淵》展演後，已有近千名年輕幹部接受教育。該市紀委監委還將廉潔話劇製作成光盤，在全市範圍內發放，督促各級黨組織自行組織觀看，教育引導年輕幹部時刻綳緊紀律之弦，知敬畏、存戒懼、守底線。



青島市紀委監委聯合組織、市直機關工委、黨校、團委、文化旅遊等部門單位，連續4年開展年輕幹部系列紀律教育，不斷增強年輕幹部遵規守紀的自覺性。“我們採取主題沙龍、紀法知識答題等方式，警醒年輕幹部，增強紀律教育的感染力。”青島市紀委監委宣傳部有關負責同志介紹，目前已經全面更新了全市各級廉潔教育陣地內有關深入貫徹中央八項規定精神學習教育的展陳內容，並組織年輕幹部就近就便參觀學習。



“加強對年輕幹部的教育，必須緊盯年輕幹部成長的關鍵節點，抓住他們的心理需求、接受能力和學習習慣，不斷創新教育形式，‘對症下藥’，才能與年輕幹部‘拉近距離’，讓他們摒棄‘看戲’心理，不斷增強拒腐防變免疫力，挺膺擔當、積極作為。”青島市紀委監委有關負責同志表示。



針對年輕幹部的特點，青島市紀委監委會同市文化和旅遊局，深入挖掘中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化中的廉潔元素，編排廉潔文化主題劇目，組織市直機關年輕幹部集中觀看，教育引導年輕幹部保持清正廉潔的政治本色。同時，該市紀委監委聯合有關部門組織“黨建引領·清風護航”市直機關清廉建設活動，鼓勵年輕幹部積極參加朗誦、訪談、講述等活動，讓年輕幹部在參與互動中受教育、受熏陶、受鼓舞。